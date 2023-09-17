執法欠缺時間表 打擊僭建假大空

一場世紀黑雨，揭出富豪霸地僭建氾濫成災。別看高官言必稱「犯法就係犯法」，擺出公正嚴明狀，事實是豪宅僭建亂象存在已久，港府也一直知情，只是隻眼開隻眼閉，從來沒有主動執法。現在又見高官煞有介事聲稱將會進行大規模巡查，而且不限於「僭建重災區」紅山半島，卻無定下執法時間表，是否又是虛應故事，大家心中有數。

發展局局長甯漢豪指出，紅山半島3間獨立屋均有僭建的證據，現正深入搜證及找出涉事人，在釐清業主、工程公司和買賣方責任後，將會提出檢控。她承認過去收過涉及紅山半島僭建的零星舉報，但沒有列入主動巡查清單，否認政府明知違規而不處理，強調「眾多個案需排序處理」。而為了補鑊，當局會就此展開大規模巡查行動，冀展示打擊決心，而且巡查行動不止紅山半島，臨海及位處斜坡亦會是考慮因素之一。

誠然，人手有限，僭建無限，單是上述3間獨立屋，已涉及僭建地庫、霸佔官地興建花園等等，全港豪宅多的是，當中究竟有多少亂象，不問可知，屋宇署和地政總署人手有限，按風險決定執法優次也算說得通。但問題是，富者田連阡陌，貧者無立錐之地，港府一直對舊樓僭建的天台屋、寮屋一類基層棲身之處嚴厲執法，動輒鐵腕拆卸、罰款、釘契「又拉又鎖」，卻對貪得無厭的富豪霸地僭建視若無睹，所起的效果就是嫌貧愛富、厚此薄彼、法律毫無公平可言。

試想想，要不是一場暴雨，導致這些臨海豪宅山泥傾瀉，將屋內乾坤外露，「人證物證俱在」避無可避，當局會認真執法嗎？過去富豪權貴涉及僭建，無一不是傳媒揭發在先，從來都不是港府主動巡查所獲，何況法庭對這類案件判罰輕微，前律政司司長鄭若驊知法犯法，甫上任即被揭發豪宅僭建，其夫僅被罰款2萬元；前政務司司長唐英年的「地下唐宮」鬧得沸沸揚揚，其妻僅被罰款11萬元，已算「重罰」了。今次所謂的大規模巡查，最後會否又是雷大雨小，高舉輕放，想也想得到。

再說，做任何事情都應該定下目標和時間表，否則漫無目的，不設時限，必然死拖爛拖，一事無成。如此簡單道理，港府當然明白，但今次所謂的大巡查，當局並無設定時限，遑論定下甚麼執法目標，最後結果如何，實在令人無法樂觀；同時亦側面印證了外界想法，港府此舉不過敷衍輿論，遮掩一直以來的放任自流和顢頇無能罷了。事實上，別看現屆政府開口閉口都是「KPI」，矢言要做有為政府，但各部門實際達成了甚麼績效指標，一直說不清究竟，怎不令人失望？

更須指出，許多豪宅業主根本不怕被釘契，反正他們只是用來自住，而且被釘契只會影響承做按揭，不等於被禁出售，甚至僭建地庫可賣得更高價錢，何樂而不為。可以斷言，港府今次的巡查行動，或會拿少數業主開刀，但當輿論平息，一切隨時又是打回原形。