龍七公：科技戰上甘嶺 香港也要覺醒

華為在美國商務部長雷蒙多訪華期間，突襲式開售Mate 60 Pro手機。在性能未明的情況下，Mate 60 Pro的銷售反應空前熱烈，全國一機難求，估計全年出貨量可達2,000萬台，不僅令華為賺到不錯的利潤，也給雷蒙多狠狠地打臉。從更大的格局看，這次中美科技戰的上甘嶺戰役，定必載入史冊。

歷史上的上甘嶺戰役，中國志願軍頑強抵抗6萬多以美國為首的聯合國軍猛烈攻勢，守住了重要的戰略高地。正如秦基偉將軍所說：「上甘嶺戰役不僅從軍事上打垮了敵人的攻勢，也打出了我軍的指揮藝術、戰鬥作風和團結精神，打出了國威軍威。以後有人說過，美國人真正認識中國人，是從上甘嶺開始的。」這次華為突破美國的重重封鎖，中國在高端晶片取得突破，還得要向美國說句「多謝」，如果沒有美國的打壓，或許中國高端晶片的發展有如國足，長期都是扶不起的阿斗。

或者有人會說，Mate 60 Pro使用麒麟9000S晶片製程為7納米，性能與3年前的高通驍龍888相若，與蘋果剛推出的A17 Pro晶片採用3納米製程仍有一大段距離。其實現時的手機在通訊上已性能過剩，買Mate 60 Pro的人並不介意在極限性能稍微落後，更看重的是整體使用體驗和網絡速度，而這正是華為的強項，不單止做到5G高速，更具備衞星通話功能。

2022年美國晶片法案的目標是將中國鎖死在28納米以上製程，這次華為做到7納米製程，其實是一整個產業鏈的突破。華為主要負責設計，據消息指生產由中芯國際代工；背後另一關鍵工具DUV光刻機亦已成功研發，有望能打破ASML的絕對壟斷。

以點連線 以線帶面 這為中國近期低迷的經濟注入強心針，說明了高質量發展的可能性。中國坐擁龐大市場，第一次成功突破後，激發市場信心就可引來更多資金投入研發，加上基礎科研的厚積薄發，相信很快也會有更多突破，甚至透過新技術實現「彎道超車」。突破本質上是量變帶來質變，以點連線，以線帶面，將成功經驗推廣至各行各業。技術突破帶來先進的生產力，是高質量發展的保證，也是突破中等收入陷阱的本錢。

美國政界不出意外地以國家安全為由，要求加大對華為和中芯國際的制裁；但有美國商界人士指出，這種做法不但即時損害美國企業的營收，更只會迫使中國加速科技發展。未來發展走向不論如何，我們必須有戰略定力。正如華為創辦人任正非所言，「我們儲備人才，不儲備美元」，華為投入研發的開支佔全年收入25%，比例可謂世界第一。華為如是，國家如是，香港也應如是。美國已表明不會給我們過好日子，過去能紙上富貴、左右逢源的日子已一去不返。縱使在全球變革中路途未必平坦，但只要釋放人才潛力，發展前沿科技，並以服務於廣大人民根本利益為依歸，提出中國的建設方案，中華民族偉大復興必然能夠實現。