冰鑑春秋：北京激進的報復行為？

最近西方媒體不斷炒作一個話題，那就是為了報復美方對TikTok與華為等的制裁封鎖，北京決定嚴禁官員在工作中使用iPhone與其他外國品牌設備，甚至連帶進辦公室都不被允許！美國國家安全委員會發言人柯比更直接嗆聲，認為這是中國對美國企業進行激進且不恰當的報復行為。雖然中國外交部發言人毛寧否認高層發布了這項命令，但在我看來，就算真的有這樣的指令，不是剛好而已嗎？

過去美國幾次三番要限制中國大陸的軟硬件，理由不外是這些軟硬件可能被大陸拿來搜集資訊、進行間諜活動，甚至認知作戰，為了美國的國家安全，所以必須禁止。美國有國家安全的顧慮，難道中國就沒有？為了防止洩密禁止iPhone在政府機關使用，到底有甚麼不恰當的地方？

我自己就使用iPhone，深知這手機隨時隨地不斷地在搜集資訊，進行大數據的回傳與分析，而這些資料最終都會回到美國的蘋果總部。只要美國政府和蘋果合作，要藉由手機掌握中國官員進入特定政府機關的頻率模式，與哪些人多所互動，有怎樣的生活習慣，甚至通過手機瀏覽甚麼資訊，再根據這些數據判斷官員的思維與最近可能採取的行動，作出情報分析與預判，是完全可能的科學。

而只要這類數據掌握得愈多，美國的情報機構就愈能勾勒出中國政府官員整體的模式，誰說一定要靠監聽或竊取文件才能搜集情報？在21世紀的今天，任何蛛絲馬迹都是情報的一環，數據情報更是當今的顯學，往往經由不斷的反覆解析，能獲得傳統情報所不能提供的寶貴訊息。

限制iPhone激進？在手機無孔不入的今天，不對競爭對手預作防範才是愚蠢的行為。