自成一家：新香料之路難成功

美國、印度等在二十國集團峰會場邊簽署諒解備忘錄，宣布建設「印度-中東-歐洲經濟走廊」，野心勃勃地要和中國的「一帶一路」分庭抗禮。一時之間，西方輿論將之吹噓為「新香料之路」。其實，美國進入21世紀以來就一直用盡各種手段圍堵中國，但東打一槍西打一槍，最終都無疾而終或分崩離析，這個印歐走廊恐怕也是同樣命運。

在奧巴馬年代，美國力推亞太戰略，搞了一個TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定），聲言要維護美國在區內的政經、安全利益，說白了就是圍堵中國。TPP推動了多年，結果被特朗普在任內簽署行政命令退出，然後另起爐灶，大搞貿易戰、科技戰。雖然特朗普吹噓美國在貿易戰多收了很多稅，然而殺敵一千自損八百，間接也令美國民眾承受高通脹之苦。科技戰在拜登任內仍不斷加碼，但華為仍在近日推出自家的5G手機，令美國顏面無光。

細看今次的印歐走廊，參與者除了美國和印度，還包括阿聯酋及德法意等國，以連通港口海運的鐵路為主體，共建兩條獨立的運輸走廊。問題來了，現在早就有現成的跨西伯利亞北線和已成雛形的印度經伊朗至土耳其線，連通這些地方的鐵路貨運。偏偏參與印歐走廊的國家中沒有關鍵的巴基斯坦與伊朗，前者不想得罪中國，後者則被美國制裁。放着現成的鐵路線不用，去搞新的走廊，怎會有經濟效益？充其量也只是對一帶一路的補充。

美國自身政黨利益分化，每一任政府都有可能推翻前朝政策，缺乏持續性。例如美國國內的加州，2008年已經提出高鐵計劃，但講了這麼多年仍然無影無蹤。現在寄望美國可以牽頭建成幾千公里長的印歐走廊？不要開玩笑了。