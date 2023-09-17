筆下風雲：俄羅斯也只能如此

很明顯，中俄朝三國是現今美國最致力打擊的「敵人」，尤其美國在東亞積極拉攏日韓組成「東亞版小北約」，而五眼聯盟及AUKUS又組成印太包圍圈，在這樣的情況下，中俄朝加緊抱團成夥，共同「抗敵」，既是順勢而行，也是美國逼出來的必然結果。普京過去非常親歐，亦自覺俄羅斯屬於歐洲一部分，中國在其眼中並不入流；何況俄羅斯跟中國素有邊界爭議，中國作為全球人口大國跟俄羅斯毗連而居，也令俄方有芒刺在背之感。然而，一場俄烏戰爭改寫一切，普京終於明白入歐無望，不得不轉投同受美國打壓的中國一方。