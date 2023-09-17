政情：廠房偏遠 上班不便 葉劉憂鋼鐵業難發展

香港工業式微，但依然有鋼鐵廠默默耕耘。身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，日前同幾位黨友議員前往屯門踏石角，參觀一所具有70多年歷史嘅本地鋼鐵企業。雖然呢間鋼鐵企業嘅產品除供應香港市場之外，亦銷售至澳門及華南地區，並為好多基建項目所採用，然而偏遠嘅廠房地點，以及政府發展北部都會區，都令到企業嘅發展存在隱憂。

偕議員參觀家族企業 鋼鐵業係基礎原材料產業，然而行業之間競爭非常激烈，葉劉今次參觀嘅鋼鐵廠，喺香港已屬於碩果僅存。葉劉喺社交平台貼文指出，話呢間家族經營嘅鋼鐵企業由1956年創立，當時香港正值戰後復原期，創辦人發現市面上有好多廢鐵，於是就早着先機，決定興建一所鋼鐵廠，回收廢棄鋼鐵製成產品。

由於鋼鐵廠需要廣闊嘅用地，同埋靠近海邊以便運輸製成品，起初企業喺調景嶺設軋鋼廠，1997年遷往屯門踏石角。

製成品獲大灣區採用 葉劉話香港並無完善嘅工業政策，唔似得新加坡必須製造業佔GDP 25%嘅規定，而喺香港需要經營製造業嘅廠房用地就要公開購買，並無特定政策支持，但幸好鋼鐵廠現址旁邊係水泥廠，對面就係機場第三跑道，加上鋼鐵廠配備自家生產線、大型碼頭、先進吊運設計及物流車隊，製成品能夠經大型碼頭運送往珠江口、澳門、機場，甚至廣州等地，十分方便。

葉劉話鋼鐵廠選址理想之餘，亦受惠於本地眾多基建項目，其製成品亦獲得澳門及大灣區基建工程所採用，不過葉劉聽廠方負責人講，佢哋對未來存在隱憂，指北部都會區有大量廢鐵場，假如將來北部都會區發展需要收地，點樣處理呢啲極難搬遷至多層大廈嘅廢鐵場？

招聘困難 生產自動化 另一方面，鋼鐵廠喺招聘亦遇上困難。葉劉話鋼鐵生產線近乎全自動化，廠房大約有200名員工，主要從事控制室及物流嘅工作。但縱使僱方提供唔錯嘅待遇，設有自家飯堂同廠車接送，畢竟地點偏遠，願意入行嘅新血唔多。葉劉作為行政會議嘅一員，有份協助政府決策，到底點樣回應廠方嘅憂慮呢？葉劉只係話經營鋼鐵企業嘅家族，三代人都孜孜不倦，為香港不斷作出貢獻，實在非常敬佩咁話。