反黑拘202人搗據點 涉販毒聚賭洗黑錢

執法部門早前根據線報，派員到多間由黑幫開設或操控的場所放蛇，並揭發一個活躍於東九龍區的黑幫，利用持牌聯誼會作地下賭場及洗黑錢，不但聘請內地黑工營運賭檔，同時招攬賭徒從事非法收債，並在遊戲機中心派「兌分仔」與客人兌分獲利。人員自上周五起一連兩日展開反黑行動，搜查逾40個地點檢獲現金及籌碼近200萬元，拘捕201人包括未成年及非華裔人士，並於昨晚在落馬洲拘捕一名疑有黑幫背景的男子。

據悉，該個活躍於東九龍區的黑幫，利用一間持有會所牌照的聯誼會作行動基地，以及在場內作非法賭場，聘用多名包括持雙程證人士的非法勞工協助經營，並以聯誼會用作清洗黑錢的地方以及作為區內黑幫的集結地。此外，該黑幫又開設釣魚機、百家樂、德州撲克等非法賭場，招攬賭徒從事非法收債活動，又派出「兌分仔」到操控的多間遊戲機中心兌分獲利。

招賭徒學生非法收債 此外，黑幫成員在該些非法場所販毒，以及招攬青少年加入三合會及從事非法活動。「放蛇」人員亦發現遊戲機中心內的不法分子警覺性甚高，即使熟客亦會多番試探。場內人士亦同時兜售毒品，誘使客人光顧樓上賭場，藉此擴闊收入來源。為招攬更多賭客，集團會切合不同賭客喜好，安排年輕貌美的女荷官吸引年輕賭客，並以優惠價兌換籌碼。

另外，秀茂坪區執法人員鎖定一個由黑幫操控的非法收債集團，涉及至少20宗淋紅油的刑事毀壞案件，涉案債務約50萬元。集團除利用非法賭場收取盈利，還以賭場作為集散中心，招攬賭徒或未能還債人士，甚至招攬或教唆一些學生作為非法收債的中介或行動組，以償還部分賭債或以每單300至500元酬勞利誘進行淋紅油或塞匙窿等不法活動。

聘雙程證人士作黑工 上周五晚開始，執法人員突擊搜查全港40多間遊戲機中心、非法賭博場所、無牌酒吧及聯誼會等場所，共拘捕147男54女共201人（14至78歲），其中8人未成年、8人為非華裔及5人持雙程證，多名疑犯有黑社會背景，他們涉嫌販毒、串謀刑事恐嚇、邀請他人成為三合會社團成員、經營及協助管理非法賭檔、在非法賭博場所賭博及違反遊戲機中心條件等罪被捕。行動中，人員檢獲56萬元現金的懷疑犯罪得益、53部遊戲機、儲值機、讀卡機及儲值卡等賭具、大量數簿及135萬元籌碼、以及用作非法收數的電話、追數紙及紅油。

其後，執法部門在昨日晚上7時許，於落馬洲發現一名37歲姓李本地男子為通緝人士，遂將其拘捕，他已被扣留調查，初步懷疑他是黑幫頭目，利用持牌聯誼會作地下賭場及清洗黑錢。調查仍在進行，不排除有更多人被捕。