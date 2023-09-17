兩名15歲仔做電騙黨就逮

【本報訊】執法部門於上周四（14日）及上周五接獲3名年齡介乎77至87歲本地男子報案，指早前接獲一名自稱其家人的男子來電，聲稱自己因涉及刑事案件被捕，要求事主支付10至30萬元現金以作保釋用途，並相約事主在其家中或附近交收款項。其中兩名事主支付相關款項後，其後與親人取得聯繫，始知自己受騙遂報案求助，而另一名事主則沒有損失。

罪涉欺騙 已落案起訴 執法人員經進一步調查後，在灣仔區進行埋伏行動，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名15歲男童以及一名51歲本地男子。人員其後再翻查大量閉路電視錄影片段，並於上周五在將軍澳區拘捕另一名15歲男童。行動中，人員共檢獲約8,500元現金及6部懷疑與案件有關的手提電話。

其中一名被捕男童已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，另一名被捕男童則已被暫控兩項「串謀以欺騙手段取得財產」罪，案件已於昨日上午在東區裁判法院提堂。而該名51歲被捕男子已被暫控一項「串謀以欺騙手段取得財產」罪，案件會於明日上午在東區裁判法院提堂。