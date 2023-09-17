虛產平台 83客報案揭存款巨 3400萬凍過水

JPEX無牌經營 證監：或涉詐騙 苦主人數未明 虛擬資產交易平台JPEX被指旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照，事件亦引發疑涉宣傳的藝人割席，撇清關係，執法部門表示，截至上周五（15日）下午3時，共接獲83人報案，涉款達約3,400萬元。

證監會在上周三（13日）發出警告聲明，指稱一個虛擬資產交易平台旗下實體未獲證監會發牌，由於可能涉及詐騙，已在上周四轉介執法部門調查。證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲該會發牌，至今亦無向該會申領在港經營虛擬資產交易平台的牌照。

捲入事件的JPEX上周四發公告表示，已於當日凌晨進行USDT提幣手續費的調整，亦已經就此事件成立專案小組，成員由不同的專業人士組成，並商討未來的發展方向以進行調整，並「等待證監會回覆進一步的指引」。公告又指，將依據證監會的回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限；同時提供表格，供有緊急的提幣需求的用戶，以申請優先的提幣排序提幣，更稱將會盡速進行安排，以解決具有特別需要的用戶。

金管局發聲明籲提高警覺 JPEX被指涉疑違規在港宣傳及經營，利用網紅舉辦公開講座，更即場招攬出席者開戶，將現金轉成虛擬貨幣、存入平台，更有藝人在社交平台上載影片介紹使用JPEX投資虛擬貨幣，惟事件被公開後，有客戶表示提幣失敗。

JPEX曾於網頁聲稱提供銀行及存款服務，金管局更發聲明，不點名呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構，警告有關行為可能違反《銀行業條例》。

證監會事後發出的聲明提及，JPEX沒被列入杜拜虛擬資產監管局（VARA）發布的持牌虛擬資產服務提供者公開名單。據JPEX在官網表示，營運總部設於杜拜，受VARA規管，其設立的交易系統更具嚴格監管標準，而據VARA網站，未見任何JPEX的資料；另據JPEX在官網報稱取得的3個國家牌照，包括美國、澳洲及加拿大的相關部門網站，發現與JPEX相關的牌照，惟登記名稱各有不同。