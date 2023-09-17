消防嘉年華 中式步操揭序幕

【本報訊】消防處聯同其他部門及防火組織昨日在西九文化區藝術公園大草坪舉行嘉年華，宣傳應急防火安全意識，嘉年華由消防處儀仗隊以中式步操揭開序幕，活動中不少滲入為國家主題的攤位，加深市民對國家和國情的認識，以及宣傳防火意識。

展示救援工具 嘉年華由消防處、油尖旺民政事務處、油尖旺區防火委員會和油尖旺區消防安全大使榮譽會長會主辦，以及由油尖旺3個街坊會協辦，這次活動主題為「應急防火齊做好，安居樂業無煩惱」，大會透過不同活動向市民推廣及宣傳防火、救護和社區應急知識。活動設有6個不同主題園區，包括攤位遊戲、消防及救護工作體驗、心外壓示範、滅火機械人示範、火警調查犬表演及消防無人機展示，亦展示了不同的救援車輛及工具，大受市民歡迎。

此外，活動亦安排了少數族裔團體擺設攤位，亦預備了5,000套電子蠟燭向少數族裔居民派發，鼓勵他們使用電子蠟燭取代傳統蠟燭，以加強他們的防火意識，減低火警發生的機會。消防處期望活動提升市民的社區應急及防火安全意識，加強社區的整體應急防災能力。