公僕流失嚴重 學位職系展招聘

【本報訊】公務員流失情況嚴重，上年度辭職人數達3,863人，創97年以來新高。政府昨起展開6個公務員學位職系的年度招聘，公務員事務局局長楊何蓓茵在社交媒體形容，政府作為全港最大的僱主，致力吸引、挽留和提拔優秀人才服務社會，每年招聘都希望吸納更多年輕、有活力、具創新思維的生力軍加入公務員團隊這個大家庭，呼籲有志服務社會的青年投考公務員職位，發揮自己的潛能和抱負，貢獻香港。

下月6日截止申請 招聘為期約3個星期，截止申請日期為香港時間10月6日下午5時。所有符合相關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考，合資格的申請人會獲安排參加暫定於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試。至於在內地和海外升學或居住的考生則可選擇於12月2日在8個香港以外城市，即北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼的其中一個場地應考。

另外，當局早前在北京和上海舉行公務員招聘講座，楊何蓓茵指線上線下共吸引超過2,000人參與，希望身在內地的香港學生及港人，更了解特區政府提供的多元化就業機會。