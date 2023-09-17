玫瑰崗學校幼小中學 2024年起分階段合併

【本報訊】適齡學童人口結構性下降，再有學校宣布停辦。創校64年的玫瑰崗學校，其私立幼稚園及小學將於2024/25學年起併入香港道爾頓學校；而受資助的玫瑰崗中學，下學年起亦停收中一新生，並於2025/26學年停辦。現有高中生可在原校讀畢高中課程，初中生在完成中三後，則須參與「中四學位安排機制」，轉至其他津校就讀。

改名香港道爾頓學校（玫瑰崗） 兩校發出聲明表示，玫瑰崗3校合併後，將改名為香港道爾頓學校（玫瑰崗），提供一條龍幼稚園、小學及中學課程。其中，幼稚園及小學將推出本地及國際班雙軌課程，受資助的玫瑰崗中學在2025/26學年停辦後，國際班課程便將擴展至中學部。

教育局回應指，已知悉上述合併方案，玫瑰崗3間學校合併後，將在原址繼續運營，正按現行機制處理香港道爾頓學校及道爾頓幼稚園（西九龍）的增設校舍申請。

局方補充，玫瑰崗中學下學年起，將不再參加中學學位分配方法，停止取錄中一學生，2025/26學年完結後正式停辦，將會為該校的學生以及家長提供協助。