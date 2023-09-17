巡查劏房需時65年 懶理基層酷暑難眠

興建公屋迫切 幼童優先告別 香港房屋問題嚴重。有工會昨日舉行劏房議題講座，會上有議員批評政府巡查劏房成效不彰，若要巡查全港的劏房需要長達65年，要求當局成立專責巡查隊，又指現時天氣炎熱，不少兒童被迫住在酷熱的劏房之中，認為在房屋供應逐步增加情況下，當局有條件令兒童率先告別劏房。另有市民則反映自己的居住環境惡劣，且輪候公屋多年，冀盡快原區上樓。

本年度屋宇署訂立巡查劏房指標為1,650間，議員陳穎欣指出本港有107,200間劏房，如果要巡查所有劏房需時約65年，批評政府巡查成效不彰，建議政府成立劏房監督辦事處和組織巡查隊，同時定義劣質劏房。陳又提到，現時天氣炎熱有不少兒童被迫住在酷熱的劏房之中，認為在房屋供應逐步增加情況下，當局有條件令兒童率先告別劏房，建議日後可為劏房租約設有時限條款，若有成員年齡低於16歲只可簽署兩年租約，以降低兒童居住劏房數字。

工聯會指出，根據政府統計處2021年人口普查數據，新界劏房屋戶佔24%，全港劏房戶中近兩成住戶人口年齡為18歲以下的兒童。基層市民無法負擔適切居所，使劏房問題愈演愈烈。而現時不少劏房戶的居住環境惡劣，部分家中更欠缺正式的溫習枱，亦有部分家庭由2015年輪候公屋至今，認為政府有責任為有兒童的劏房家庭提出適切住所安排。

當局一味拖 倡住過渡屋 該會又指出，葵涌有不少寮屋，而居住環境同樣惡劣，有不少蛇蟲鼠蟻，又曾接獲市民反映好想去其他地方住，直言無法忍受，呼籲政府同樣留意寮屋區狀況。

居住在荃灣的市民吳先生表示，自己申請公屋6至7年，惟直至現在仍未有消息，目前和太太居住的單位每月需繳交約一萬元的租金，又指由於自己年紀大，而不少業主都不願意租屋予長者，自己亦曾多次搬遷，最遠更搬至屯門一帶，期望可以盡快在荃灣「上樓」，因「比較熟」荃灣，不會「蕩失路」。

房屋局局長何永賢強調，未來本港房屋供應充足，將有36萬的公營房屋供應，足以滿足30萬的需求，形容「完全足夠滿足需求」，惟過往在城規等問題上爭拗多，以致短期暫未能滿足需求，就此當局推出過渡性房屋和簡約公屋。何指過渡性房屋和簡約公屋居住環境比劏房好，而對小朋友而言「留多喺個劏房一陣都嫌多 」，呼籲市民留意相關單位，又指市民「毋須要忍受」惡劣的居住環境。何又表示市民亦毋須要擔心搬遷後的轉校事宜，房屋局與教育局有專隊聯絡協助安排，而營運過渡性房屋機構，部分亦有營運學校，相信「搵合適學位唔難」。

公屋排得耐 叫人搬新界 至於吳先生的個案，何永賢估計吳先生或因等候市區公屋，故需時較長，她解釋，市區土地不足，將來公屋會集中在新界區，鼓勵長者住入新界。何又指相關單位絕對不需要「萬幾蚊租金咁貴」，期望吳先生可以「放開一啲」，考慮荃灣以外的地方。而會後何永賢亦向吳先生提供過渡性房屋表格呼籲入住。