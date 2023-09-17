深圳派消費券 吸引港澳旅客北上

【本報綜合報道】廣東深圳市發改委上周五（15日）印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出21條具體措施催谷經濟，包括發放港澳旅客專屬旅遊消費券、打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區，同時提升數字人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大跨境電子錢包在深圳使用範圍，以吸引港澳人士北上消費。

《深圳市關於促進消費的若干措施》圍繞優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費、便利港人消費等五大方面，進一步激發消費潛力、擴大消費需求、提振消費信心。

發放千萬元紅包 文件提出舉辦「深圳美食節」、「深港跨境美食節」等系列促進消費活動，支持傳統特色美食街區煥新發展，擦亮老字號招牌，對符合條件的新引進餐飲企業分檔給予最高100萬元（人民幣‧下同，約107.6萬港元）獎勵。深圳亦將發放1,000萬元（約1,076萬港元）「文惠券紅包」和5萬個零門檻數字人民幣紅包，鼓勵文體娛樂消費。

文件特別提出一籃子便利港人消費的措施，包括向港澳遊客加強宣傳推介，優化港澳遊客消費服務，完善跨境支付環境等，用「硬舉措+軟服務」進一步提升港人消費體驗，促進港人在深消費「擴容拓圈」。

深圳鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶向持回鄉證的港澳居民推出註冊、預約、查驗、積分等服務，提供便利港澳遊客閱讀使用的頁面和操作指南，提升在線系統對港澳證件的識別度和匹配度，在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。