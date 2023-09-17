學者指長遠吸旅客需建新景點

【本報訊】港府近月大搞夜經濟，並於前日啟動「香港夜繽紛」主題活動，推出一系列鼓勵港人夜出消費優惠。中大商學院酒店及旅遊管理學院副教授尹振英昨日在電台節目指出，香港仍然在美食、購物質素，交通便利，以至中西文化交匯體驗方面佔有優勢，認為本港旅遊業未來要保持此情況，政府短期內須加強對上述優勢的宣傳；長遠則要建立新旅遊景點，以深度遊、生態旅遊等旅遊產品吸引旅客。

加強宣傳美食購物交通 為保持現有優勢，尹振英建議政府要加強宣傳，與業界推出更多消費優惠及促銷活動，吸引旅客及港人留港消費，例如可以與商場商議推出更多日間活動；若舉辦夜市，政府可考慮放寬措施便利營商者，如提供經營優惠、豁免食牌及酒牌費等，並須首先活化廟街、女人街等已有相當知名度景點夜市，以及完善夜市的交通設施配套，及後才考慮在其他地方建立新的夜市，以擴大遊客客源及旅遊消費及選擇。

尹續指，夜市應凸顯香港地道的生活文化，如販售各種香港特色小吃、糖水，以及販售本土特產，甚至可以有街頭表演節目，吸引內地年輕人前來體驗和打卡；同時亦要繼續爭取舉辦更多的國際盛事、國際會議及展覽，以吸引多些國際遊客和過夜旅客。長遠則要建立新旅遊景點，以深度遊、生態旅遊等旅遊產品吸引旅客，也可以考慮建立大灣區聯盟，推出大灣區旅遊產品。

近日香港經歷前所未有的暴雨天氣，令市民在街上舉步艱難，甚至有人被洪水沖走，商場被暴雨淹沒，尹振英建議政府和旅遊業界需採取行動，與專家合作探討如何減輕極端天氣所帶來的衝擊，包括定期監測水浸黑點、河道和渠道的最新情況，增設遮蔽空間，改善通風和降溫系統，以應對酷熱天氣，並制訂災難時的緊急疏散措施等。