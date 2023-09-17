東呼即應：北上黑碼超不便 大排長龍難改善

東呼即應 直擊市民意見 期盼取消等大半年 東網全新節目《東呼即應》日前首播後一鳴驚人，旋即成為全城關注焦點所在，報道的瀏覽量節節上升，大獲好評。《東呼即應》題材網盡大小城中熱話，香港與內地於今年2月6日全面通關，至今已經超過半年，不過港人北上過關至今仍要使用健康碼，即係坊間俗稱的「黑碼」，不少人都覺得不方便，更有讀者報料，指在羅湖過關口岸前的掃「黑碼」閘口，見到過關人士直行直過，被質疑是形同虛設。不少市民認為，港府應與內地商討，盡快取消「黑碼」，務求方便市民，新一集《東呼即應》直擊市民意見。

其中，市民張先生指，自己這些上年紀不懂處理，要靠朋友代為處理，覺得很麻煩，批評政府在這方面做得差，甚麼事也不理，指對年輕一代來說容易，但對長者而言，眼又矇、耳又聾，不斷嘗試也不成功。市民方先生則指政府說了很久要爭取取消黑碼，希望盡快取消，愈快愈好。至於市民鄧小姐則認為沒有「黑碼」過關會更暢順一點，而很多國家都已開放，沒有防疫措施，「黑碼」也可取消。

羅湖直行直過 掃碼如虛設 這樣看普遍市民均覺得「黑碼」不但申請複雜而且浪費時間，亦不是每一位市民都懂得申請。其實「黑碼」推出之後，已經有很多人投訴，除了不方便外，主要是用不到、掃不到，即日來回用不到第二次等，例如有人誤填別人名字，掃「黑碼」時卻可以通過。另外，有人試過沒有截圖記錄「黑碼」，電話有機會自動登出等，可謂十分不便利。

復常後過關的人潮浪接浪，有人反映掃「黑碼」的地方，沒有網絡，若要重新申請「黑碼」，無可避免會造成阻塞，過關排隊時間勢增。以8月其中一個周六為例，羅湖口岸海關人員表示，因入境深圳的旅客太多，因此採取了人性化便利措施，當日由香港入境深圳的人士，毋須健康申報。有人質疑一時要掃一時又不用，「黑碼」作用到底在哪裏呢？

節目發揮第四權 報料簡易 呼吸系統科專科醫生梁子超認為，就新冠疫情而言，內地現時的「乙類乙管」方針跟流感一樣，即使從外地回來的人也不再需要做檢測，在這情況下，過關時的申報可以檢討需否再繼續進行。新冠大流行已結束一段時間，根本上因旅遊而引致的傳播風險已不存在。這些措施令出入境的市民做多了工作亦令通關變得不方便，可考慮取消。

《東呼即應》節目推出以來深受歡迎，反應熱烈，更立即發揮第四權功效，東方一呼，各界即應。為民請命的主題收到極大回響，節目後半段的社會熱話環節，亦深受網民追捧。市民若遇不平事，隨時可向東方爆料。讀者可按入爆料熱線36003600，即時接通電話報料；亦可透過WhatsApp、WeChat或LINE等通訊應用程式，直接將所見所聞的新聞資訊，包括相片及影片，以最快捷的方法傳給東網跟進報道。東網APP頁面右上角亦設有「爆料」ICON，讀者只要一按就可進入爆料頁面，再選擇「上載」，便可將你手機內的影片或相片上傳給東網；讀者亦可選擇「拍片」、「影相」，即時拍攝眼前發生的事物，將現場重要一刻傳給東網。

張先生（右）認為「黑碼」非常麻煩。 東呼即應爆料熱線 方先生希望盡快取消「黑碼」，愈快愈好。 東網睇片教學 一撳即睇 鄧小姐指很多國家都已沒防疫措施，「黑碼」也可取消。