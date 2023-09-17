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在校打波前熱身 中年漢昏倒猝死
【本報訊】上周五晚上近7時，執法部門接報，指一名中年男子於長沙灣英華街一學校禮堂，熱身準備打羽毛球期間，懷疑突然不適暈倒。
救援人員接報趕至，發現該名姓陳（58歲）男子昏迷，隨即替其急救並由救護車急送明愛醫院搶救，惜其後被證實死亡，至於事主死因則有待驗屍後確定。
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