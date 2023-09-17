失聯多日 母登門聞惡臭揭燒炭 同告失戀 孖生兄弟共赴黃泉

【本報訊】昨日下午4時許，執法部門接獲元朗一名女子報案，指其男朋友失聯不知所終，對方位於元朗舊墟路33號采葉庭的單位，則傳出異味且大門反鎖。救援人員趕至破門進入單位，發現兩名男子在屋內燒炭，經檢查後證實他們不治。執法人員封鎖現場，並就事故原因及經過展開調查。

消息指，兩名死者為黃姓（40歲）孖生兄弟，均任職及兼職電工，至於案發單位則由細孖租住。大孖最近與女友感情生變而分手，同時疑因欠債，遂搬到上址與細孖同住。細孖剛巧與姓徐（40歲）女朋友情變，雖努力箍煲惟徒勞無功。

至上周二，徐女曾因故上門找細孖，惟拍門無人回應，嘗試開門卻發現反鎖，當時卻未有為意。直至昨日，徐女發現細孖失聯多日，擔心他發生意外，因此連同該對孖生兄弟的母親再次登門尋找，由於發現單位傳出惡臭，遂慌忙報案求助。

窗戶緊閉 冷氣電燈長開 救援人員破門進入單位，發現單位窗戶緊閉，冷氣及電燈長開，該對兄弟躺臥在睡房床上已經死亡，而在床邊則放有炭爐。執法人員在場未有檢獲遺書，初步不排除大孖受感情及債務困擾，而細孖則受感情問題打擊，結果兄弟共赴黃泉。至於兩人死因有待驗屍後確定。