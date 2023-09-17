尼龍繩掛梯吊頸 國泰洋機師斃命

遺書稱因工作壓力 妻子兩幼女失依靠 南非籍中年男子，昨晨被發現在港島大坑一處山坡樓梯，以尼龍繩吊頸輕生昏迷，救援人員趕至把他送院搶救，惜最後被證實不治。執法人員檢獲遺書，經初步調查後，相信案件無可疑並列作自殺處理。消息指，事主任職國泰航空機師，遺書透露因工作壓力尋死，遺下妻子及兩名年幼女兒。

現場為大坑勵德邨巴士總站、通往銅鑼灣道蓮花宮公園的山坡行人道。昨日清晨7時許，有清潔工人在上址打掃期間，赫見一名外籍男子在樓梯位置以尼龍繩上吊，遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，即時把男子解下，但他已氣若游絲，沒有任何反應。救護員即場替其急救並由救護車急送律敦治醫院搶救，惜最後被證實不治。執法人員在死者身上檢獲身份證，證實他49歲，南非籍，並根據其登記資料聯絡其親友了解情況。

離家無帶手機銀包 妻報案 據了解，事主在國泰航空任職機師，與37歲妻子於2017年結婚，育有兩名年幼女兒，一家居於銅鑼灣道一單位。據悉，上周五晚妻子未見事主有任何異樣，惟昨日清晨6時許她一覺醒來，發現丈夫已不在家，但其手機、銀包和袋均放在客廳而感到奇怪，擔心他發生事故遂報案求助。

其後，執法人員抵達事主住所調查，在事主的手機內發現一封遺書，內容透露因工作壓力而輕生。及至上午8時許，執法部門得悉事主在案發的山坡樓梯位置吊頸身亡，屍身頸部有一道約兩厘米寬的疤痕，沒有發現可疑傷口，因此把案件列作自殺處理。國泰航空回覆指已知悉事件，並對同事的離世感到傷感，正為同事的家屬提供所需協助。