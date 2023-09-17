醫健：伶牙俐齒：牙齒矯正與骨釘

廿多年前於港大牙醫學院讀書時也不多聽說「骨釘」在牙齒矯正的應用，而今天遇到的新病人卻每每提起「醫生，我需要落『骨釘』嗎？」材料科技和臨床研究的發展實在一日千里，病人也與時並進，看醫生前都做好功課！

「骨釘」的學名為微種植體（micro-implant）或臨時支抗設備（temporary anchorage device/TAD），常用於骨性牙列和咬合問題的奇難雜症上，例如骨性前牙開咬（skeletal anterior openbite）、露齦笑（gummy smile）、雙顎前凸（bimaxillary protrusion），以至於拯救深藏牙床裏的阻生牙齒（tooth impaction），甚至能將嚴重過窄的上顎骨性擴張（maxillary skeletal expansion）。

病人常問我如何能準確判斷，到底「to use or not to use」（要用或不要用） 的問題。我們可從牛頓力學第三定理入手解釋。這定律說明每一個「作用力」（action）必會產生一方向相反，而大小相等的「反作用力」（reaction）。例如拔河（扯大纜）運動當中，將對手往自己方向努力拉扯（作用力）的時候，自己一方同時也會以相同力量向對方方向移動，當然我方便要蹲下並向後傾斜身體，再以腳下和地上接觸面的摩擦力抵銷向前移動（反作用力），故力者勝！

骨釘以鈦或不銹鋼合金製 將這場景比喻牙齒矯正當中牙齒的移動，如在雙顎前凸的例子，大多數情況下的治療方案包括把4隻第一小臼齒拔去，在適當的系統下，利用所有第二小臼齒和臼齒作支抗（anchorage），能夠將前牙後縮，並帶動牙床骨一起改造（bone remodeling）。最後達致唇形、輪廓審美線（facial esthetic line）和整體面形上的改變。

因為脫牙後的空間基本上都由前牙後移和後牙前傾，各走一步而最終封閉起來。所以當我們希望將前牙後縮的幅度最大化的話，便需要借力於牙齒以外的結構。「骨釘」是臨時植入於牙床骨或顎骨上的金屬釘，一般以鈦或不銹鋼合金製成。

成功並牢固植入後，便能提供牙齒矯正學上所謂的「絕對支抗」！功用就如岸邊的樁柱，船隻靠岸時必須以纜繩安全繫上，只要樁柱不倒，纜繩不斷，一切盡在掌握中！（題外話，颱風過後常見一些帆船和遊艇被沖上岸而擱淺，其中原因可能當初沒有綁好在可靠的樁柱或合規格的浮泡上。誰低估了大自然的力量，都要負上不菲的代價。）

牙齒矯正科專科醫生邱家寶