醫健：伶牙俐齒：牙齒矯正與骨釘

病人常問我如何能準確判斷,到底「to use or not to use」(要用或不要用) 的問題。我們可從牛頓力學第三定理入手解釋。這定律說明每一個「作用力」(action)必會產生一方向相反,而大小相等的「反作用力」(reaction)。例如拔河(扯大纜)運動當中,將對手往自己方向努力拉扯(作用力)的時候,自己一方同時也會以相同力量向對方方向移動,當然我方便要蹲下並向後傾斜身體,再以腳下和地上接觸面的摩擦力抵銷向前移動(反作用力),故力者勝!