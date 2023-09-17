港出口持續淡靜 引進企業有排傾

冀發展 中東 東盟 金融領域專業服務 港府和香港貿發局上周三、四，一連兩日舉辦「一帶一路高峰論壇」，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，今次是疫情後首次實體論壇，吸引6,000多人參與，是歷來最多人參加的一屆，論壇設有中東和東盟專場，簽署21項合作協議，期望透過發揮金融中心及專業服務地位去發展。

丘應樺昨日在電台節目表示，全球整體經濟發展向東走，本港正可以把握機遇，期望透過發揮金融中心及專業服務地位去發展。至於過去有很多本港企業前往中東和東盟跟進簽訂合作備忘錄，大部分創科項目正在落實，至於專業服務、建築、教育方面則在商討。

25企業擬落戶香港 丘估計，本港今年第4季出口仍然比較淡靜，但隨着供應鏈穩定有望復常。在引進重點企業辦公室方面，已接觸的200間企業中，有25間已表達會落戶香港，並承認地緣政治確有掣肘，但強調香港仍是充滿商機之地，例如不點名指泰國BigC收購阿布泰落戶香港。

另外，投資推廣署設有KPI，3年內需引進110間企業。丘應樺透露，今年已引進270多間企業，較去年增30%，反映企業對香港營商環境及前景有信心。他又指，本港的9,000多間外資企業一直於9,000多間浮動，當中內地、日本及美國佔多數，部分為初創企業、地區總部或辦事處。

對於本港申請加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），丘應樺指，國家積極支持香港加入，有關加入申請需時18個月，目前核實程序未完成，過往有國家在兩個月前才獲國會批准，送往RCEP秘書處，他期望今年可完成核實程序，明年可正式加入RCEP，又指大部分國家均表示願意支持香港加入。

至於本港與日本會否因核污水影響關係，丘應樺則引述日本駐港領事所指，是「兩回事」，不會將海產與RCEP混為一談。他又指，除了日韓兩國外，本港已與RCEP內的13個國家簽署戰略協定，認為即使不能加入，亦相信不會帶來重大的影響。

丘應樺