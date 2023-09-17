暴雨浸村 災民逼爆聯和墟社區中心

【本報訊】本港今月經歷超級颱風及大暴雨，通往石澳的唯一行車路，更因受山泥傾瀉及路陷影響而一度封閉，加上石澳村及大浪灣村近乎斷網斷電，令兩村慘變「孤島」。民政及青年事務局局長麥美娟昨日指出，南區關愛隊在石澳掌握第一手資料，動員到石澳協助災民撤離。而暴雨下很多北區受災村民都很徬徨，家中物品全部都被浸，地區熱心人士有籌錢幫助居民應急；而緊急援助基金過去兩天已經收到2,300多個登記。

派現金予居民應急 麥美娟在電台節目表示，黑色暴雨期間，地區專員亦一直與村代表聯絡，安排交通讓村民疏散等；北區淪為重災區，受災村民都很徬徨，暴雨下聯和墟社區中心的臨時庇護中心，最高峰時有233人。

不少災民家中物品被浸壞，因此當局隨即聯絡地區熱心人士，籌錢幫助居民，近日亦已經開始派現金給居民應急，而緊急援助基金亦加快批核，過去兩天已經收到2,300多個登記。

至於住寮屋、鐵皮屋居民，由於居所水浸後情況惡劣，難以居住，故安排了兩戶居民遷進過渡房屋，其他人則搬到親戚家中。

傳達資訊仍需完善 麥美娟認為，應急機制在今次暴雨發揮作用，當有黑色暴雨來臨，各區均有緊急應變中心，聯絡不同部門了解水浸情況，並啟用臨時庇護中心，在特別嚴重的水浸地區，例如北區及大埔等。

各部門的溝通機制發揮很大作用，最重要是將資訊盡快傳達至地區，再協助市民，她希望可以更完善及優化相關制度。她亦指，慶幸先在南區及荃灣成立關愛隊，在善後過程中發揮作用，凸顯跨區動員能力的重要。