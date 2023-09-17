修復需時 黑雨淹車站 設施零件損毀 政府促港鐵檢討網絡系統

【本報訊】黑色暴雨下鐵路和道路受暴雨和山泥傾瀉影響，港鐵黃大仙站暴雨期間水浸嚴重，損毀的設施修復需時，運輸及物流局局長林世雄表示，港鐵車站儀器及設施被泥水浸濕，需要時間逐件零件拆散清理，部分復修工作需時。他又指，全球氣候變化下，暴雨或極端天氣可能更頻密，建議港鐵檢討整個線路如何更有效應變，例如能否改為機械化操作防水板。

制訂更有效應變 林世雄昨在電台節目上表示，港鐵車站的設施零件被泥水浸濕，需時處理。港鐵在發生問題時，最重要是盡早通知乘客，市民亦能諒解，認為今次港鐵已做得相當不錯。他指，氣候變化會令這類情況或暴雨可能會頻密發生，港鐵應檢討整個網絡，制訂更有效的應變。除了人手，例如在車站設置機械化操作的防水板等，檢視是否有空間改善，又指每當有颱風或暴雨時，各政府部門均設緊急控制中心，有人員隨時候命。

對於港鐵搶修鐵路期間，有前線職員落水清理及排查淤塞，當時水位接近肩膊，被批認為情況不理想。

林世雄回應指，港鐵在復修工作上，員工的安全最重要，認為港鐵有遵守這個原則。他又指，部分復修工作需時，浸濕的設施零件被泥水浸濕，需時處理。