石澳道兩度封路 臨時加固趕通車

【本報訊】對於北區、黃大仙、將軍澳、港島東南區受災嚴重，林世雄昨日解釋指，在颱風及暴雨情況下，基本上香港大面積都受到影響，而某些低窪地方的影響較大。他認為最重要是如何去應對及善後速度夠快，強調不會有一個系統，完全可以令到個城市無任何地方受到影響。

他表示，無論颱風或黑色暴雨時，很多工作都是「自動波」，如運輸署緊急事故協調中心，路政署及其他公共部門均有緊急控制中心，其中路政署的四個緊急控制中心，除公共部門同事，還有維修保養承建商代表候命，以便及時進行善後及巡查工作。

稱恢復通車屬專業判斷 林世雄表示，經過山竹及天鴿後，路政署有50個維修廠均有人員候命，處理亦須分緩急先後。例如會先清理大路、主要道路、巴士廠對出位置的路障，而水電煤的控制中心，如有路面塌陷會連帶公共設施受影響，亦需在環境許可下維修。

對於連日大雨下一段石澳道兩度全線封閉，影響石澳主要對外通道，需要復修才恢復一條行車線通車。林世雄指，石澳道山泥傾瀉現場的道路下面一部分泥土已經鬆脫，相當危險，進行臨時加固工程，利用避車處打走部分石壆及臨時移走圍欄，令道路及時恢復有一條行車線。林世雄強調恢復通車是專業判斷，政府部門有一直巡視山坡狀況，相信目前是安全的，但在較大雨的情況下，市民亦不應逗留。