水淹東區接連上演 防洪工程拖足10年

500年一遇難以置信 辯稱國際標準 連場暴雨引發的水浸山泥傾瀉，令多區滿目瘡痍，九龍東成重災區，本港基建設施包括下水道排水能力備受質疑。發展局局長甯漢豪昨表示，極端天氣愈來愈趨頻繁下，本港渠道未必能應付，暫未能掌握個別工程長時間未完工的原因，但市區排水工程複雜，牽涉更改地底設施，及盡量減少影響居民出行，一般會在4至5年內分階段完成。目前正作長遠研究應對，而短期則會考慮推前觀塘排水工程等項目，而北部都會區等新發展區亦會考慮建公園「吸水」，引入地底蓄水池等先進的排水系統。

政府官員解說今次暴雨時曾以「500年一遇」形容，引起市民質疑，甯漢豪在電台節目上解釋，這是國際間形容渠管通用的語言。當局設計的渠管最大的容量就是能承載200年一遇的雨量，140多毫米一小時，但今次大雨超出可負荷。這個並非香港獨有的說法，並說：「全世界若描述我們的排水系統承載量如何，都用這個方程式去說的。」

發展局承認工程需時特別長 被問及東區雨水排放系統改善工程，自2018年渠務署在區議會介紹工程，直至2023年4月方批出為期8年工程合約，即超過十年才完成工程是否正常，甯漢豪承認工程需時特別長。

她解釋通常首先有策略規劃，如檢視全港未來十年需做排水系統的地方，需要耗時多少年；其後對個別工程作顧問研究，因市區工程評估較複雜，顧問研究涉獵範圍較大。如在人口密集地方做排水系統可能改變地底設施，工程期間亦影響居民出行，故各項評估需時。她指工程本身，則需花費約4至5年分階段完成。

被問及世紀水浸期間，出現多個水浸地方均非以往的水浸「黑點」，或由渠道淤塞引起。甯漢豪解釋，水浸「黑點」指即使平日下雨情況，黑點只是代表這些地方的地勢及排水承載力不高，水浸規模及嚴重性會高於香港其他地方，強調政府做的防洪工程遠超4個水浸黑點。

她又補充，渠務署、食環署及路政署，均在每次颱風或大雨過後循環式清理河道及渠道。除了清理工作，渠務改善工程，街道整潔也十分重要。