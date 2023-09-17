僭建物清拆令 發出數目按年上升

【本報訊】獨立屋僭建事件令外界質疑當局放縱屋苑僭建，漠視安全風險，根據今年4月的立法會文件，截至今年1月，屋宇署在過去3年就僭建物發出的清拆令數目，在2020年有8,150宗，2021年有10,588宗，2022年有16,308宗，清拆令的數目逐年上升。至於有待履行或撤銷的清拆令數目亦同步增加，過去3年分別有2,722宗、4,748宗及12,918宗。

近1300宗舉報待處理 至於就市民舉報的僭建物個案中，屋宇署表示，經處理的個案數字於2021年有33,655宗，2022年為27,389宗，2023年則估算有約近3萬宗。其中在2020年至上年期間，市民舉報的僭建物個案中，經處理個案的累計數目為89,850宗，當中有10,174宗舉報發現有需予以取締的僭建物，惟亦有近1,300宗市民舉報仍在處理中。

就屋宇署對僭建物採取執法行動的工作，當局曾表示，是由署方兩個樓宇部、強制驗樓部，以及小型工程及招牌監管組的專業及技術人員進行，當局沒有單就對僭建物採取執法行動所涉及的人手，及開支編製分項數字。