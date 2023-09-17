懶理舉報 港府死撐跟進分優次

【本報訊】一場雨災揭發本港多間獨立屋懷疑霸佔官地僭建，惟港府巡查執法樣樣慢半拍。其中本土研究社於上周發表研究報告，發現全港有逾170間獨立屋存有僭建。發展局局長甯漢豪昨日被問及事件，她表示有收到不同團體或市民舉報，但當局需務實排序處理，形容很難因某個團體看到就先去跟進。

搬龍門講鄉郊佔地

對於有團體以衞星圖片經已看到數以百計懷疑霸佔官地的個案，港府卻遲遲未有採取行動執法，甯表示當局有收到舉報，但會按執法策略去跟進。在排序方面，她指當局要按風險為本等多個因素作出評估，很難因某個團體看到就先去處理，要務實就手上有或收到的舉報、或當局巡查到的個案，按次序去處理。她又表示，獨立屋只屬非法佔用官地的其中一類個案，早前地政總署亦曾成立特遣隊，專門針對鄉郊非法佔用土地作棕地作業的案件。