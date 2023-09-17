聚焦鬧市捉違規 獨立屋僭建無眼睇

屢接投訴毫無警覺 當局靠把口補鑊 世紀黑雨引發的豪宅僭建風波未平，其中大潭紅山半島多間獨立屋接連被揭發僭建或佔用官地，外界質疑港府多年來欠缺執法，屢接投訴但卻毫無警覺，批評當局明知而不處理。發展局局長甯漢豪昨再度回應事件時死撐，處理相關問題有緩急排序，又指已掌握紅山半島涉事獨立屋僭建證據，會依法提出檢控。她承認屋宇署過往巡查主要聚焦市區高樓大廈，未來會針對獨立屋展開大規模巡查行動，但未有時間表。對於當局遲來補鑊，議員認為要盡快在立法會討論，提升罰則及針對高風險的獨立屋採取行動。

稱提控要先釐清責任 紅山半島陷僭建醜聞連日來仍議論紛紛，其中74號屋更被發現在臨海方向有一幢達3層高僭建物，涉拆除部分官地斜坡擋土牆僭建最底層地庫。甯漢豪昨在電台節目上表示，其中3間獨立屋僭建已有證據，正進行深入搜證，在釐清業主、工程公司和買賣方責任後，會提出檢控。

死撐高樓大廈更危險 她承認，屋宇署過往巡查主要聚焦市區高樓大廈，因市區僭建棚架或伸出物等，有較大安全風險，但今次紅山半島事件反映獨立屋僭建亦有安全隱患，當局未來將增加獨立屋巡查比例，包括紅山半島等獨立屋，並加強整體巡查力度。當被問及何時展開行動，她卻未有回答確實時間表。

對於港府被質疑巡查不力，對豪宅僭建問題視若無睹。甯漢豪回應指，當局處理相關問題有緩急排序，不是一日或一年就可以處理全部個案。對於豪宅僭建問題愈揭愈多，港府被質疑在發生山泥傾瀉事故後才遲來補鑊，多年來對僭建及佔用官地個案視若無睹。甯漢豪回應時否認是政府人員失誤，形容當局在處理相關問題時有緩急次序，認為並非一日或一年就可以清理所有個案。她又表示，當局未來巡查行動一定不會只局限於紅山半島，包括臨海及位處斜坡等位置，亦會屬屋宇署考慮範圍之內。而屋宇署每年都會選定目標樓宇主動巡查，對於未來有否需要納入更多獨立屋至巡查範圍之內，則要以風險等多個因素再作考量。

議員倡提高罰則杜絕 就違規僭建情況嚴重，立法會發展事務委員會主席謝偉銓認為，有必要透過修改現行《建築物條例》，以提高罰則，違法僭建的罰款40萬元及監禁6個月均需增加，以加強阻嚇作用。由於僭建事件備受公眾關注，正等待當局回覆以盡快在立法會舉行特別會議，以討論跟進事項。另一名委員梁熙表示，目前認為有關當局需針對現有僭建情況，進行數目封頂及將數目減少行動，他認同首階段必須針對高風險的獨立屋進行調查及執法糾正工作。