人手不足難把關 食環玩臭日海產

日本自上月底排放核污水後，港府隨即禁止當地10個高危都縣的水產進口，並揚言加強監察進口海產輻射水平，強調清關連同化驗可在3至4小時內完成。然而說是一回事，做又是另一回事。有日本水產進口商踢爆，貨物等了24小時仍未完成檢測，海產變臭變壞，血本無歸。

有供應全港多間食肆及網店的日本食品進口商表示，過去從日本空運抵港的海產經食環署檢測合格後，便會通知貨車司機將貨物運走。詎料前日早上11時從日本空運抵港的水產食品，等至昨日早上11時仍未完成檢測，海產置於悶熱室溫足足24小時，全部變餿變臭，無法食用，平白損失數十萬元貨款。

最離譜的是，當時等候檢測的貨品已經堆積如山，竟然只有一名食環署職員在場，工作十分緩慢。工人向部門查詢何時完成檢測，只獲回覆一個「等」字，堪稱不負責任。進口商批評食環署人手嚴重不足，根本不足以應付增加的工作量，最後浪費食物統統報廢，連累他們損失慘重，而食肆缺貨亦恐怕難以打開門做生意，一損俱損。有關措施只開始了3星期即告「出事」，擔心拖延清關的情況只會變本加厲。

顯而易見，問題出於食環署胡混度日，毫無準備。日本事先張揚排放核污水，高官亦煞有介事表明必會反制，除了禁止部分地區的海產進口，亦會加強日本進口食物的抽檢工作，有關說法並非這一兩天才提出，食環署早就知情。很可惜，講就天下無敵，做就無能為力。食環署作為負責把關的部門，明知加強檢測意味工作量必然大增，人手必須相應增加，偏偏猶如發夢，大安旨意，結果不僅「做死」前線職員，進口商以及食肆大失預算才是最無辜。

事實上，食環署以及轄下的食安中心往績惡劣，把關兒戲，早就是人所皆知的事，以致有毒食品如入無人之境，市民健康飽受威脅。現屆政府上場後強調「以結果為目標」，矢言要做有為政府，原以為各部門必會打醒十二分精神做好工作，豈料事與願違，食環署固然繼續劣迹斑斑，由食品把關到街道清潔再到滅蚊滅鼠，沒有一樣做得好；其他部門也是尸位素餐，僅上周一場世紀黑雨，港府應對無能，足已證明一切。

本報早就提醒，日本排放核污水的後果非同小可，港府必須嚴陣以待，尤其港人好食日本食品，一旦受輻射污染的海產流入餐桌，後果絕對災難性，食環署把關再嚴再緊也不為過。奈何單單增加人手方面，食環署便全無計劃，敷衍塞責。以其把關之粗疏馬虎觀之，現在是「玩臭」進口的日本海產，難保不久的將來是輻射食品賣通街，有把關等於無把關。

為政之道，不是在於執政者講甚麼，而是在於做甚麼。現屆政府口號多多，甚麼「會做事，做成事」，甚麼「一日解決一個問題」，說的比唱的還好聽，結果卻是銀樣鑞槍頭，中看不中用，醜態百出，令人失望。