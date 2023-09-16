自成一家：俄羅斯北韓合作空間小

被西方稱為「流氓國家」的俄羅斯和北韓，近年都遭到歐美國家嚴厲制裁。兩國領導人在相隔4年半後再次舉行首腦會晤，顯然是要加強合作以緩解西方的壓力。美日韓政府批評兩國討論軍事合作，這是典型的只准州官放火、不准百姓點燈思維。美日韓全方位狙擊俄朝，卻又不准兩國還擊，世界上哪有這樣的道理？

其實，俄羅斯和北韓在蘇聯時期的關係就非常緊密，前蘇聯甚至還曾經是北韓最大的貿易夥伴。蘇聯解體後，俄羅斯在獨立初期一度判斷北韓很快就會崩潰，改而採取「重南輕北」政策，與北韓關係處於冷淡狀態。直到2000年普京出任俄羅斯總統並訪問北韓，成為首位訪問北韓的俄國最高領導人，雙方關係才明顯回暖。

金正恩近日訪俄並與普京會談，很有可能在武器交易、能源和糧食等方面加強合作。但我以為俄朝合作的空間不會太大。首先，兩國在經貿方面的互補性一向不強，雙邊貿易規模本來就很小。面對西方的制裁，雙方日後在經濟上的相互依存度會更大，可近年俄國已慢慢變成窮國，這在一定程度上限制了兩國貿易往來的規模。其次，在軍事合作方面，俄羅斯在俄烏戰爭後的武器彈藥嚴重不足，非常渴望北韓供應大量武器以補充軍力。問題是，北韓的炮彈和火箭彈大多陳舊。俄國對這一點非常清楚，不會指望可購買到大批先進的常規武器。

作為交換條件，金正恩有可能向普京提出以常規武器換取俄羅斯的衞星、核動力潛艇技術。然而，俄羅斯最終給北韓的技術可能只有偵查衞星和雷達技術。俄羅斯遠東地區與北韓接壤，北韓核技術大躍進在客觀上會對俄國的安全構成威脅。普京應不會落力支持北韓發展核技術。