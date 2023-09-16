橫眉冷看：汽車市場世代交替

2023年上半年香港私家車銷量排行榜出籠，頭6個月內，新私家車的出貨量近2.1萬輛，其中超過63%為電動車，比例創出歷史新高。看來未來市場，將全是電動車的天下，所有後知後覺的汽車生產商，定然後悔不已。

日本國力衰敗正好體現在汽車市場上，全盛時期日本車佔據了香港大半壁江山，但時移世易，如今已大不如前。豐田是日本車壇的皇冠，昔日在香港的銷量一枝獨秀，但今年上半年，合共售出的私家車只有930輛，還不如中國的電動車品牌比亞迪。過去幾年日本車廠大多抱殘守缺，發展步伐猶如小腳女人，此舉使日本車在世界市場的份額，被逐步蠶食。

電動車熱潮是由美國特斯拉帶起的，該公司前年、去年在香港的銷售成績好得嚇人，當時的十大汽車銷量榜，特斯拉不但位列第一，甚至將第二至第十名的汽車加起來，出貨量也及不上特斯拉一家。不過，這種市場格局已開始改變，今年上半年特斯拉的銷量雖然穩佔第一位，但佔有率正急速下跌。如今銷量榜排名第二、第三位的汽車，分別是德國的寶馬和平治，這兩家車廠合計，出貨量已跟特斯拉不相上下。排名第四位的比亞迪正急起直追，也搶去了特斯拉不少市場份額。

今年世界商業市場上最矚目的明星，其中一個定然要數中國汽車，因為中國車的出口量正式超越日本，成為世界第一。在芸芸中國汽車企業當中，應以比亞迪最具代表性。然而，中國車企也不能被勝利沖昏頭腦，更不應一味口出豪言，建立「假大空」的理想。譬如比亞迪號稱今年在香港要賣出8,000輛車，但是觀乎上半年的銷量，仍不足1,600輛，要想達成目標，恐怕尚有遙遙長途。