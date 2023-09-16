政情：顏汶羽籲鬆綁 夜市搞明火熟食檔

顏汶羽

市集要辦得成功，當中涉及好多元素。曾任海濱事務委員會委員嘅議員顏汶羽，相當關注觀塘海濱將由中秋節開始，舉辦一連串不同主題嘅周末晚上活動。

讚山東20分鐘可辦妥牌照 佢話歐洲國家每年都會舉辦以節日為主題嘅市集，既吸引遊客，當地人亦玩得不亦樂乎，然而夜市入面，供市民享用嘅美食不可或缺，而呢方面就可以參考山東淄博燒烤嘅管理經驗。

顏汶羽話淄博燒烤嘅做法比較寬鬆，場地先劃好供販商經營嘅指定區域，政務大廳設有「燒烤辦證專屬窗口」，20分鐘就辦好燒烤所需嘅證件。

反觀香港，墟市熟食攤檔做唔到明火煮食，只能以臨時食物製造廠牌照，售賣翻熱同烹煮預製食物。佢期望港府可趁今次搞活夜市，一併研究點樣喺墟市做到拆牆鬆綁，甚至發展新嘅牌照。

至於觀塘海濱舉辦特色活動，顏汶羽認為地理位置較為隔涉，況且附近都係工業大廈，晚上一般都係水盡鵝飛，以活動為主導嘅夜市活動，係咪可以成功帶動到周邊消費，從而刺激到夜間消費呢？或者要留待中秋再睇睇成果。