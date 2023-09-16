入境處各區反黑工 拘13人包括假難民

【本報訊】入境處本周一至四（11至14日）一連4日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同另一執法部門執行的「風沙行動」。行動中共拘捕10名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據了解，當中涉及兩名假難民。

於「曙光行動」中，入境處特遣隊人員搜查了29個目標地點，包括車房、餐廳、及排檔等，共拘捕9名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主，當中兩名女子持有俗稱「行街紙」，據悉，兩人均是假難民身份，來自印尼，被捕時在餐廳從事洗碗。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌走水貨的內地女旅客，該批懷疑用作水貨用途的貨物主要為保健產品。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可處罰款50萬元和監禁10年。