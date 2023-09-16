港鐵大學站撼離站列車 20歲仔慘死

【本報訊】昨日凌晨時分，一名青年乘搭東鐵綫列車，在抵達大學站落車後，疑因不勝酒力步履搖晃，當他向車頭方向踽踽獨行時，懷疑失足跌向月台邊，復遭正駛離車站的列車撞倒及拖行。事主頭部及身上多處受傷，倒臥位置附近甚至散落懷疑肉碎，經救護員檢驗後證實當場死亡。執法人員透過「天眼」片段，掌握事主事發經過，正追查他是否因醉酒肇禍。港鐵表示，涉事列車在離站前，已獲確認完成落客程序及獲授權開車，港鐵會全面配合相關調查工作。

疑醉酒肇禍 跌倒兩車卡之間 昨日凌晨零時許，一名姓劉（20歲）男子，在東鐵綫大學站往金鐘方向2號月台，懷疑失足跌出月台邊，碰撞一輛正駛離車站的列車。據悉，他跌倒的位置恰好是列車兩個車卡之間，碰撞後一度在月台罅隙被列車拖行，繼而反彈倒臥月台邊緣。事主頭部重創，身體多處受傷，部分位置殘缺，並有疑似肉碎、懷疑屬於事主的鞋散落在地上及路軌旁。有乘客赫見他浴血昏迷，慌忙通知職員報案。

救援人員接報趕至，經檢查後證實事主當場不治，隨即取來帳篷遮蓋遺體。消息指，事主與父母及胞兄同住，事發前夕曾於上水一帶晚膳，本身沒有任何慢性疾病，亦無欠債或與人結怨。執法人員翻查閉路電視錄影片段後，發現事主於零時22分在該月台獨自下車，期間腳步浮浮站出黃線外，緊靠列車向車頭方向前行，之後在列車開行後發生悲劇。人員經初步調查後，把案件暫列「屍體發現」，正追查事故原因，包括事主是否受酒精影響引致意外。受事件影響，往金鐘方向列車服務一度受阻。

港鐵發言人回應事件，指大學站在事發後接獲乘客報告，指有人倒臥在2號月台較前位置的月台邊，職員隨即按動緊急掣，避免後方列車進入月台，並即時通知執法人員及消防到場。根據港鐵初步調查顯示，涉事男乘客在離開車廂後，步履不穩跌撞向涉事列車；而該列車在駛離月台前，已獲確認完成落客程序及獲授權開車。港鐵正繼續調查事件，並配合執法部門跟進。