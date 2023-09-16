香港仔魚市場緝私 檢貨總值1100萬

【本報訊】海關有組織及罪案調查科聯同港口及海域科人員，前日在香港仔魚類批發市場一帶進行反走私行動，當晚約9時半，關員留意到有數名男子在海旁裝貨區附近徘徊，周圍地面放置大批可疑貨物。其後，一艘沒有開啟航行燈的快艇駛靠岸邊，該批男子隨即把貨物轉移至快艇，懷疑進行走私活動。關員見時機成熟，隨即採取行動，惟對方察覺東窗事發，迅速跳乘快艇往內地海域方向逃去。

包括1600隻活龍蝦 海關派出預先埋伏的高速截擊艇追截，人員目睹該艘快艇在沒有亮燈狀況下，於南丫島下尾灣以時速超過45海里往南邊水界疾馳，縱使人員多次要求停船，對方仍不斷加速，經一輪追截，該艘快艇最終越過水界逃離本港。海關其後在裝貨區岸邊檢約87箱懷疑走私貨，當中包括近1,600隻活龍蝦、花膠、手機和平板電腦，估計總值約1,100萬元。案件仍在調查，暫時無人被捕。

調查人員表示，十一長假期及中秋節臨近，內地對貴價食材的需求可能增加，促使不法分子鋌而走險，在市區進行走私活動。經大力打擊水路走私後，海關留意到不法分子不時轉換走私模式、時間和地點，以本案為例，走私分子提前行動，借魚市場仍有零星運作時段作為掩飾，試圖魚目混珠逃避偵查。另外，案中快艇在缺乏航行燈照明下，於香港其中一條主要航道狂飆，人員譴責該等行為嚴重危害海上航行者的安全，強調海關會根據情報分析，持續加強執法，堵截一切走私行為。