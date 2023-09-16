4年前3度與13歲女同學性交 18歲領袖生還押10‧4判刑

【本報訊】現年18歲的中六學校總領袖生（Head Prefect），4年前與13歲女同學交往期間，雙方3度性交，結果由社工揭發事件。涉案男生昨在西九龍法院（暫代區院）承認3項與未成年少女非法性交罪，法庭把案押後至10月4日判刑，期間為被告索取更生及勞教中心等報告，被告須還押。

2020年曾捲兩風化案 匿名男被告以英文字母「W.K.C」代表。他現年18歲，就讀中六。他昨承認於2019年10月至11月，分別在北角及小西灣某單位，3度與未滿16歲的女童X非法性交。庭上透露，被告於2020年曾捲入兩宗風化案，均准以警司警誡方式了事。

案情指，被告當時14歲，他與X於2019年10月開始交往11月分手，翌年被告轉校。後來兩人拍拖的傳聞在X的學校流傳。X向社工傾訴，期間透露曾與被告性交，被告沒有使用安全套。事件轉交執法部門處理。執法人員展開調查，結果拘捕被告。警誡下，被告承認曾3次和X發生性行為，他當時亦知悉X年僅13歲。案件編號：DCCC 67/2023