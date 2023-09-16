涉3項非禮罪11月開審 女足助教續准保

【本報訊】曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，去年捲入非禮案，被指涉嫌多次向女子施「鹹豬手」。黃子偉其後被落案起訴3項非禮罪，他否認控罪，案件昨於西九龍裁判法院作審前覆核。控方指將傳召3名證人，包括事主及拘捕被告的執法人員。辯方稱會爭議被告招認口供的可呈堂性。裁判官最終將案件排期至11月1日開審，期間被告續准保釋。

39歲被告黃子偉，報稱是足球教練。他被控於2021年7月至9月，分別在香港的某工廠大廈及某車內非禮X。他另被控於或約於2021年9月23日，在香港某工廠大廈非禮X。被告在2022年8月19日被拘捕。

足總指暫停任教訓練班 香港足總去年8月回覆傳媒查詢時表示關注案件，涉事教練雖有任教一些足總舉辦的訓練班，但並非現職員工，故此足總認為並無權力介入事件。但由於事件性質嚴重，足總亦取得平機會接納投訴人案件的書面確認，並已暫停該教練任教的訓練班。案件編號：WKCC 1679/2023