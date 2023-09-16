O Camp非禮窺淫案 28歲男申保遭拒

【本報訊】一名女子於本月初在社交平台發文，指她在上月底參加香港教育大學其中一個O Camp，於營地浴室洗澡時，疑被一名男子偷窺。及後有其他女子陸續發貼指，疑遭同一名男子性侵。執法部門其後拘捕一名疑涉案的28歲男子，落案起訴他一項窺淫罪及兩項非禮罪，案件上周六（9日）首次提訊，案件押後至11月3日再訊，期間被告須還押。被告昨日於屯門裁判法院申請保釋覆核，經過裁判官考慮後，最終駁回申請，被告須繼續還押。

早前獲法庭頒布匿名令，代號Ｙ.L.H的被告，分別被控一項窺淫罪及兩項非禮罪。窺淫罪指被告於2023年8月28日，在大嶼山嶼南道䃟石灣香港基督教女青年會梁紹榮渡假村暗中觀察事主Ｘ。

而所處的地方，屬身處該地的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及Ｘ身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，或不理會Ｘ是否同意被觀察。

兩項非禮罪則指，被告於同年8月27日在同一渡假村某室非禮事主Ｙ；以及在8月23日在新界某地方路邊的私家車內非禮事主Ｚ。

教大：倘查明屬實絕不姑息 就本宗涉及教大O Camp發生的風化案，教大曾作出回覆指，案件已進入刑事調查階段，校方不宜作出具體評論。不過教大當時亦重申，大學不是法外之地，所有大學持份者必須守法。校方不會容忍任何違法行為，若查明屬實，將啟動懲處程序，絕不姑息。案件編號：TMCC 2032/2023