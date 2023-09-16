同志性愛毒P命案 通緝犯瞞身份 警懵然

假冒死者兩日 數罪共判監82月 3名男子疑於跑馬地一酒店房間內大搞吸毒性愛派對，當中一人疑服用過多俗稱「G水」的迷姦水最終猝斃。另一人其後報案但因正涉其他案件被通緝，故盜用死者身份證並與他交換身份。警方懵然不知交換身份之事，並以藏毒罪拘捕他，兩日後作「打指模」程序時始發現事件。警方亦拘捕另一曾到過該酒店現場的人，並在其家中等發現冰毒及G水等。該兩人昨於高院承認作出意圖妨礙司法公正行為及販毒等4罪，被暫委法官郭啟安判處監禁82個月及76個月。

法官就妨礙司法公正罪指，被告行為愚蠢，因謊言必會被識破。至於有關毒品之控罪，因同時涉多款毒品，有加刑因素。兩名被告分別是36歲運輸工莫志豪及39歲銷售員林志得，莫與林同被控一項販毒罪，兩人各被控一項藏毒罪，莫另被控一項作出意圖妨礙司法公正行為罪。兩人均承認控罪，莫被判囚82個月，林則判囚76個月。莫過往有20項包括藏毒及盜竊等案底，案發時因涉藏毒及盜竊罪被警方通緝，林則有6次涉販運迷姦水等案底。

進行「打指模」始揭發 案情指，2021年4月17日晚，警員與救護員接到跑馬地一酒店房間處理有人昏迷的案件，當時莫志豪亦在房內。救護員證實昏迷人士陳梓聰已身亡，莫卻自稱是陳梓聰，並指死者才是莫志豪，並拿出兩人的身份證，莫其後又戴上口罩。警員在房間發現小量冰毒及G水，並以藏毒罪拘捕莫。其後的兩日，警方進行調查時，莫供出與死者同時租用銅鑼灣一酒店房間，警員在房內發現約8.6克冰毒及109克G水。莫又稱與死者於同志網站認識，其後成為情侶。當日莫在跑馬地酒店與男友人阿K進行性行為，且曾叫林志得到房間替他們把冰毒以針筒打入體內。林離開後，阿K則叫死者到房間一同進行性行為。

莫指死者進房後服用約6毫升的G水後嘔吐，他則與阿K續作性行為，阿K及後先離開。莫其後曾外出，回房後發現死者昏迷最終報案。4月19日，警員替莫進行「打指模」程序，赫然發現莫一直冒充死者陳梓聰的身份。莫解釋因他正被通緝，故才盜取死者身份證冒充其身份。

警員續查下於林志得位於荃灣的住所拘捕他，且在單位內發現約30克冰毒、小量搖頭丸及約5,500克G水。林亦供出其曾在尖沙咀租用一酒店房，並藏有77克G水及小量冰毒。莫之後承認，林的單位內的毒品是他購買，並存放在該處打算轉售他人。案件編號：HCCC 129/2023