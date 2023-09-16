醫健：醫健寶庫：月經量少 或屬卵巢子宮問題

若月經量明顯較以前減少，行經時間不足兩天，甚或點滴即淨，就可診斷為月經量少，屬於月經病的一種，此病同時亦可以是其他婦科病症的症狀，例如卵巢儲備功能低下或子宮發育不良等疾病，皆可有月經量少的表現。

臨床上經常會遇到病人提問：「月經量少是因為氣血差嗎？我是否應該多吃一些具補血功效的食物？」從中醫角度看，氣血不足的確是引致月經量少的原因。久病、勞倦、思慮過度皆會損傷脾胃，脾虛會影響其生化氣血的功能，因而導致沖任血海虧虛，遂致月經量少。但要注意血虛不是月經量少的唯一原因，月經量少乃由不同的病因病機引致，《女科証治淮繩．調經門》言：「經水澀少，為虛為澀，虛則補之，澀則濡之。」除血虛外，還包括腎虛、肝鬱、血瘀或痰濕等因素。針對不同的病因病機，治療方法亦會有所不同，如為腎虛或血虛，治療原則重在補腎養血，如為血瘀或痰濕，則應治以活血化瘀或燥濕化痰的藥物，切忌不問原因，盲目補身。