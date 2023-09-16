攜3支雷射筆港鐵站示威 接待員認藏武准保候判

【本報訊】2019年有示威者在港鐵太子站等地方懷疑襲擊他人，又毀壞站內設施。其中兩名男子被指帶着雷射筆等物品參與其中，因而被捕及控以在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊。一人認罪，准保釋至9月29日判刑，期間法庭會為被告索取背景報告；一人不認罪，排期12月6日受審。

認罪的29歲被告是蔡朗賢報稱接待員，被控於或約於2019年8月31日，在油麻地港鐵站月台，無合法權限或合理辯解而攜3個能發出雷射光束的裝置。案情指，當晚有人在港九示威，入夜後有示威者到港鐵站聚集滋擾，之後執法人員展開驅散，終截獲被告，當時被告穿灰色汗衣，帶着背囊，內藏涉案3支雷射筆，另有黃色頭盔、眼罩等。

售貨員涉管有刀錘拒認罪 同案27歲被告馬俊仁報稱售貨員，被控於同日同地，無合法權限或合理辯解，而攜有一個能發出雷射光束的裝置、一個錘子連1把摺刀、一把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。他昨表明不認罪，法庭排期在12月6日開審，預計審期兩天，候審期間被告續准保釋。辯方透露，爭議點包括被告是否管有涉案物品。案件編號：KCCC 1430/2023