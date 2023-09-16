租貴檔細 香港仔街市逾20檔退租

【本報訊】香港仔街市是食物環境衞生署「街市現代化計劃」的首個項目，惟自今年4月重新開業以來，陸續有商戶退租，街市一、二樓原有10多檔售賣蔬果的舖位，現已丟空，有議員指至少已有20多間商戶撤回租約。有在香港仔街市翻新前營業凍肉檔的員工更透露，翻新工程一年半期間，不少街坊鄰居已轉到地舖買菜。

翻新後客流量不如以前 有首次進駐街市賣菜的檔販指出，街市舖位空間狹窄、租金昂貴，只能勉強維本，正考慮是否退租；更有乾貨檔主表示不滿升降機經常故障，影響生意。議員郭偉强表示，現時香港仔街市的客流量遠少於翻新前，商戶要面對租金、冷氣費等高昂成本，已有20多間商戶撤回租約。

郭偉强對食環署街市以「收回成本為目標，但將成本轉嫁商戶」的營業模式感到質疑，並指已與有關部門會面，建議街市放寬商戶售賣指定貨品的限制，包括引進「修甲、美甲」等服務行業商戶，帶動街市人流。

耗資逾2.5億元翻新的香港仔街市，工程在2021年11月展開，原定在14個月內完成，即街市在2023年1月左右可以重新營運，但由於工程延誤，政府一拖再拖，延至4月中才開始局部復業。

惟街市內部設計曾被批評「甩漏」多，配套亦不足。例如熟食檔的出餐區沒有設置出入口位置，使檔販需要繞道而行出餐或收餐，而且熟食檔廚房煙罩過少，使商戶難以安裝煮食爐，再加上座位數目不足，不便商戶營業。