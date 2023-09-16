海濱辦市集釀競爭 業界促公平招標

【本報訊】政府推出「香港夜繽紛」活動，刺激市道，優質旅遊服務協會主席黃傑龍昨日在一個電台節目表示，政府提出的措施雖然未必即時有成效，但方向明顯正確，又認為要令整個香港特別是銅鑼灣和尖沙咀等過往暢旺的區域，都重現五光十色、愈夜愈旺方算是成功。而在海濱舉辦市集一定會與現有商戶構成競爭，惟最重要是公平招標，讓所有人都有資格競投。有議員則指通關後旅客雖有所增加，惟部分市民習慣不外出又或到大灣區消費，今次推廣活動對本港經濟動力有幫助，亦有助吸引大灣區龐大的市場。

黃傑龍指，今年初剛復常時，生意突回復得很快，很多商戶人手不足的問題甚為嚴峻，目前各界仍處於摸索階段，若突然有太多生意都應付不來，形容「過量投資」未必好。至於措施能否鼓勵市民留港消費，他認為港人北上消費仍樂此不疲，惟相信本港有「主場優勢」，計算時間和車費等成本後，相信本港飲食業等仍有前景。

盼增旅客 重塑不夜城美譽 而批發及零售界議員邵家輝表示，業界都支持夜經濟措施，知道有發展商會先在部分商場推出活動，預計政府會統籌公布活動，旅發局協助推廣，讓夜間經濟愈來愈旺，增加過夜旅客數量，重建本港不夜城的美譽。他又指本港優勢在於售賣正貨，亦是免稅港，認為要守護本港購物天堂美譽。

旅遊界議員姚柏良認為，現時的航班服務、訪港旅客及本地消費力仍有待全面恢復，認同活動由政府牽動，聯同各界合力提振夜間市道氣氛，因對旅客而言，沒有夜間活動會相對失色，認為可透過各界努力和創意，發揮本地原有元素並加強特色。他又謂，按8月份的旅客數字，海外旅客恢復至疫情前約六成，內地旅客大約七成，認為海外旅客恢復進度較慢與航班恢復情況有關，透過一連串夜繽紛活動，有利旅遊業界部署宣傳推廣，讓旅客有更好體驗。