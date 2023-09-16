擬推廟街深度遊 第4季或有活動

【本報訊】夜繽紛活動計劃帶動現凋零的廟街人流。當局昨表示有意搞活廟街，並已初步接觸廟街商戶，望在今年第4季開展在廟街舉辦活動，指待新一屆區議會上場聯同區議會一同商討，重新吸引市民和遊客到訪，發揮「深度遊」的作用，又強調政府並非要決定廟街日後發展，只是希望推動與廟街檔販合作。

牌照噪音問題避重就輕 有過百年歷史的廟街曾經是夜市地標之一，惟近年旅客銳減，令廟街人流疏落。財政司副司長黃偉綸表示，政府初步接觸廟街商戶，第4季或會有活動舉辦，目前仍在商討，暫未有詳情。

當局會推動大型活動，同時亦有地區為主的活動，主要會在明年展開，期望吸引本地市民及遊客參與，待稍後新一屆區議會上場，會聯同區議會一同商討，認為可以舉辦如步行街等。

文化、體育及旅遊局長楊潤雄指旅發局正和廟街商會討論提升廟街氣氛，重新吸引市民和遊客到訪，發揮「深度遊」的作用。

楊強調，政府並非要決定廟街日後發展，只是希望推動與廟街檔販合作，在節日舉辦活動，設置大型裝飾，相信帶旺人流後，商戶會自行調節迎合市民喜好。

對於會否就牌照或噪音拆牆鬆綁等問題，楊重申現時有攤檔在法例容許下營業，至於人流旺所帶來的噪音問題，他指要取得平衡，透過溝通解決問題。

楊潤雄又指，夜繽紛活動主要希望吸引更多本地人外出消費或進行文化活動，當中的大型活動，例如美酒佳餚會、煙花匯演等，相信同樣亦可吸引旅客來港。

旅發局亦將在11月中推出消費券供旅客專用，可以在晚上6時後在酒吧、食肆使用，另外會在11月中推出開篷巴士，以比較便宜的價錢「上上落落」。