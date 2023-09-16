延長晚市陷人手荒 外勞明年初始到港

夜繽紛欠新意 辯稱可帶動出街使錢 即使香港步入復常，然而經濟卻一蹶不振，政府圖力挽日前宣布推出「香港夜繽紛」活動，當中不少均是過往已有的活動，被批評「炒冷飯」，效用成疑。政府昨日解釋推出「香港夜繽紛」，期望讓市民習慣晚上外出，回復疫情前的生活習慣，又相信本港和內地城市有競爭，但認為不是零和遊戲，市民可以在兩地消費。就人手不足一事，當局重申補充勞工優化計劃已經接受申請，獲批輸入的勞工最快要明年初來港，相信可以補足人手不足的問題。

財政司副司長黃偉綸表示，香港市民自疫情後，生活習慣改變，當局希望透過一系列活動，讓市民習慣晚上外出，目前有86間商場周五及周末會延長營業時間至晚上10時，並推出購物、飲食和泊車優惠吸引人流，感謝商舖配合。

「唔會同飲食界爭生意」 黃又強調飲食業界毋須擔心夜市會與餐廳爭生意，而是想透過表演、體驗活動帶動人流和生意額，指「唔會同飲食界爭生意，反而係互相補足，讓市民走出來，帶動消費，對整個夜市有幫助」。

至於有業界擔憂延長營業加劇人手不足一事，黃指補充勞工優化計劃已經接受申請，獲批輸入的勞工最快要明年初來港，相信可以補足人手不足的問題。針對外界認為夜繽紛活動沒有新意，黃偉綸認為只要舊有項目加入新元素推陳出新，都可以繼續受市民歡迎。

指中港競爭非零和遊戲 另外，有意見認為措施是要吸引本港北上消費的市民，黃偉綸強調中港兩地競爭不是零和遊戲，指「如果我哋話無競爭呢個係唔現實，但又唔覺得係零和遊戲，因為好多香港朋友儲蓄率有一定，荷包唔係完全無錢，係感受點樣，願唔願意使。」他相信，如果香港有好的服務和產品質素，市民會願意多消費，而兩地市民關係是雙向，香港同樣可以吸引內地市民來港。

此外，在「香港夜繽紛」的啟動禮上竟出現「白獅」，有網民話不吉利。黃偉綸稱「嗰隻係螢光獅子嚟㗎」，又指醒獅舞法好歡樂，「如有啲朋友就諗到第樣嘢，一笑置之啦」。