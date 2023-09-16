東呼即應：市民揭豉油樽藏異物 部門懶理 節目踢爆事件 食環態度即轉變

【本報訊】《東呼即應》聲勢強勁，為民請命！《東呼即應》首集報道有市民早前在超級市場買了一支豉油，豈料用至一半時發現樽內有「不明物體」，連忙通知食物環境衞生署將豉油化驗，但女事主表示拒絕出庭後，就不獲跟進。不過經《東呼即應》爆出事件後，旋即惹起極大回響，食環署亦從速表示關注和積極跟進，足見《東呼即應》報道的影響力。

當局官僚 要出庭指證才跟進 對於事件經《東呼即應》曝光後，食環署職員突表關注，涉事女事主直斥食環署處理手法有問題，「好似愛理不理咁」。又指她自己率先報食環署，對方指若要食環署化驗，需要女事主先出庭指證食物安全的問題。她表示自己並非想要賠償，只想了解豉油內是甚麼異物，自己只是小市民「無喇喇點解要上法庭」，故不欲出庭作證，惟食環署卻不了了之，未有再與她聯絡。

報道一出 瀏覽人次節節上升 而她早前已與豉油廠方交涉，對方回收豉油樽化驗後，回覆指異物是麴黴菌經過發酵後形成之物，對人體沒有大礙，但若用家本身患傷風感冒等疾病，服食後「可能會有少少影響」。女事主指自己用了三分之一豉油，才發現樽內出現異物，因偶然才用，其身體亦無不適，已接納廠商贈送兩樽XO醬料作結。

《東呼即應》瀏覽量自啟播後一直高企，不但這宗有關豉油的報道瀏覽量突破10萬人次，昨日有網民發現茶餐廳收據竟寫上「粉丐」兩字的報道，瀏覽量近12萬人次，同樣掀全城熱話。