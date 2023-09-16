4未成年男女斷正 最細12歲 幫電騙黨收錢 自毀前程
【本報訊】執法部門於本周四（14日）拘捕5名男女（12至29歲），懷疑他們涉及「猜猜我是誰」電話騙案，當中4人未成年，4名受害人（73至85歲）共損失約28萬元。當日一名78歲老婦報案，指本周三中午在荃灣住所接獲聲稱是其兒子的騙徒來電，訛稱被捕要她交10萬元「保釋金」，騙徒即日登門收款。但騙徒竟貪得無厭，再要求婆婆翌日早上繳交更多「保釋金」，她致電向兒子求證後，懷疑受騙遂報案求助。執法人員接報後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名登門收取騙款的29歲男子。
向兒子求證 醒目婆婆保不失
此外，執法部門於本周四接獲沙田區兩名婆婆報案，她們俱表示接獲與上述案情相似的騙徒來電。其中一名85歲婆婆，向騙徒繳交10萬元騙款後，騙徒要求她繳交更多金錢而揭發受騙。人員在事主住所附近拘捕兩名分別15歲及12歲男童。另一名82歲醒目老婦接獲電話後，即時致電兒子求證，因此人員拘捕收取騙款的一名14歲女童及一名17歲少年。經初步調查後，該名14歲女童亦涉嫌參與另一宗在9月中旬發生於粉嶺區的同類電騙案，73歲老翁先後向騙徒交出5萬元及3.2萬元「保釋金」。
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