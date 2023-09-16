4未成年男女斷正 最細12歲 幫電騙黨收錢 自毀前程

【本報訊】執法部門於本周四（14日）拘捕5名男女（12至29歲），懷疑他們涉及「猜猜我是誰」電話騙案，當中4人未成年，4名受害人（73至85歲）共損失約28萬元。當日一名78歲老婦報案，指本周三中午在荃灣住所接獲聲稱是其兒子的騙徒來電，訛稱被捕要她交10萬元「保釋金」，騙徒即日登門收款。但騙徒竟貪得無厭，再要求婆婆翌日早上繳交更多「保釋金」，她致電向兒子求證後，懷疑受騙遂報案求助。執法人員接報後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名登門收取騙款的29歲男子。