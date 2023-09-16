串騙遙距營商資助 兩公司4董事落網

生產力局報案 涉誇大支出 呃6萬公帑 「遙距營商計劃」秘書處香港生產力促進局向執法部門報案，指有服務供應商涉嫌與多間企業串謀騙取遙距營商計劃的資助。深水埗區執法人員經深入調查後，發現有人懷疑透過虛報誇大員工人數、相關機器的數量等資料，騙取約6萬元資助。人員前日（14日）展開拘捕行動，4人涉嫌串謀詐騙被捕。

執法人員在拘捕行動中，於相關公司檢取有關的申請文件及電腦。4人涉嫌串謀詐騙被捕，當中包括兩名申請有關計劃的公司的董事及兩名服務供應商的董事。案件仍在調查中，不排除有更多人會被捕。所有被捕人獲准保釋候查，須於10月中旬向執法部門報到。

匿名者投訴 稱合謀偽造證據 據了解，去年1月14日，生產力促進局收到匿名者投訴，聲稱有人沒有按照申請向申請人提供互聯網設備，並與其他申請人合謀偽造證據，騙取創新科技署（ITC）剩餘七成資金。生產力局隨即將案件轉介執法部門進一步調查。

當局提醒市民，利用欺騙手段申請政府資助，有機會干犯「詐騙罪」、「企圖詐騙罪」或「串謀詐騙罪」，一經定罪，最高刑罰為監禁14年，而申請過程中倘提交虛假文件，會干犯「使用虛假文書」罪，一經定罪最高刑罰為監禁14年。

新冠疫情期間，不少企業均轉向使用遙距營商模式，更成為疫情下的新常態。政府在「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」（D-Biz），資助企業的資訊科技方案及僱員培訓開支。

2020年推計劃 資助額近18億 「遙距營商計劃」自2020年中推出以來，外界反應踴躍，總資助額接近8億元。政府其後再增撥10億元繼續推行計劃，並提出優化措施，每宗個案的資助金額介乎10萬元至30萬元之間。