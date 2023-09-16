城大提升電催化水分解 高效產氫

【本報訊】人們對更潔淨的能源需求甚殷，但要擺脫對化石燃料的依賴，轉向使用更可持續的能源仍挑戰重重。由香港城市大學領導的國際團隊，成功研發出一種高效的電催化劑，可大幅提升電催化水分解產生氫氣的效能，於高效產氫的領域上取得突破性進展，可望大大促進有助令地球變得更潔淨的技術和知識發展。有關成果在最新一期的權威學術期刊《自然》刊登。

由城大胡曉明講座教授（納米材料）張華領導的團隊，聯同內地、新加坡和英國的大學科研人員進行的「鉑在二硫化鉬上的晶相依賴生長以實現高效產氫」研究，聚焦電催化水分解技術（也稱為電解水技術），可以高效率產生氫氣，為氫能發展帶來重要突破。

潔淨能源重大突破 是次研究的關鍵進展，在於利用具有非常規晶相的過渡金屬二硫化物納米片作為載體，合成了一種新型催化劑，展示出卓越的電催化產氫反應效率和穩定性。該研究成果擴展了納米材料相關工程的研究領域，推動了高效催化劑的設計與合成，為潔淨能源和可持續發展作出了貢獻。