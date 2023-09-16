教大重師德培訓 實習犯禁留烙印

畢業證書 成績表 記錄不妥言行 多間大學早前爆出迎新營醜聞，其中教大有男生涉性侵女生，令人擔憂準教師的師德問題。教育大學新任校長李子建昨日表示，教大未來發展將加重準教師的道德操守培訓，正考慮要求向教大師訓生提供實習的相關中小學，為該批實習教師的品行評分。另外，若學生在學期間言行不妥，有關操守紀錄將反映於畢業證書及成績表上，或影響畢業後投身教育界。

李子建接受傳媒訪問時表示，教大會在教師培訓課程中增加教師操守相關元素，例如提醒「甚麼可做、不可做」，並要求學生要在課程及實習場景中反思。他續說，將提出與學校合作夥伴合作，當學生到中小學實習時，學校校長或資深教師可以參與實習教師評鑑，當中回饋方式或以分數反映，評估內容包括實習生是否理解教師應做及不應做甚麼，以及是否知道甚麼是理想的教師等。

中小學參與品格評分 李子建續說，學生若未能達到品格要求會有後果，如果學生行為不妥當，有關情況將反映於畢業證書、成績表上，不過有關想法仍在商議細節，當中具體的影響仍要在機制上研究。至於如何界定道德操守，李說難逐一情景解說，暫時只關注學校場景的事；而將來又會否影響學生投身教育界，李亦未有正面回應，僅強調社會對教師有很高的道德及行為要求。

過去反修例事件有不少大學生被捕，李子建指八大校長會已同意協助有關學生更生，讓他們繼續學業。不過畢業後能否當教師，他則強調「權在教育局，不在教大」，教育局才能夠決定老師註冊或不被註冊事宜。

跨學科進行國安教育 此外，李亦透露，教大將加強國安教育，包括會以跨學科進行，以及成立「國家安全與法律教育中心」，支援相關課程，由曾任職城大法律學院的顧敏康教授領導。而另一個新設的「教育發展與創新學院」，則將結合特殊需要、職專教育、生命教育、語言及非物質文化遺產等研究機構，以促進跨學科交流。

對於教育界引入人工智能（AI），李子建則稱，教大也接受學生使用AI，但要求使用人工智能聊天機械人ChatGPT時，要誠實使用、註明出處，並核實求證資料。